Происшествия

Соцсети: со дна водоема подняли УАЗ Hunter камуфляжной расцветки

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В пятницу, 17 сентября, в соцсети «ВКонтакте» появились фото с места подъема автомобиля, обнаруженного затонувшим в карьере в селе Ухтинка Бессоновского района.

«В водоеме под Пензой нашли затопленный автомобиль», - написал автор снимков Сергей Самойлов.

Поднятая машина - УАЗ Hunter зеленой камуфляжной окраски. Именно на таком автомобиле 11 сентября из поселка Десятая Артель Бессоновского района уехали

31-летний Алексей Игнатов и 37-летний Николай Батуев. Назад мужчины не вернулись.

Ориентировки на пропавших мужчин были опубликованы 16-го числа на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Там же в комментариях появилась информация, что в Ухтинке на дне затопленного карьера найден автомобиль.

Судя по опубликованным снимкам, на месте подъема УАЗа работают сотрудники следственного управления. О пропавших людях пока ничего не известно.

«На днях пост был, что разыскивают пропавших без вести двоих мужчин на УАЗе камуфлированном. УАЗ - вот он, на фото. О мужчинах ни слова. УАЗ выглядит весьма помятым, что наводит на нехорошие мысли...» - написал один из комментаторов.

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Источник — фото Сергея Самойлова, vk.com/penza_live
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