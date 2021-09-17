Происшествия

Жительница области рассказала о гибели одного из пропавших мужчин

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В Пензенской области найден погибшим один из мужчин, пропавших 11 сентября. Об этом стало известно вечером в пятницу, 17-го числа.

«Здравствуйте, уважаемые односельчане. У Екатерины Батуевой, мамы двоих детишек, в семье горе. Погиб муж», - рассказала одна из участниц сообщества «Подслушано | Бессоновка» во «ВКонтакте». Она призвала всех неравнодушных помочь семье деньгами.

Как именно погиб мужчина, женщина не уточнила.

Ранее сообщалось, что 31-летний Алексей Игнатов и 37-летний Николай Батуев 11 сентября уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района. Назад они не вернулись и были объявлены в розыск.

17-го числа со дна водоема в Ухтинке подняли автомобиль УАЗ Hunter камуфляжной расцветки (утверждалось, что именно на таком передвигались пропавшие).

На месте обнаружения машины работали сотрудники следственного управления. Однако официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

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Источник — фото Сергея Самойлова, vk.com/penza_live
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