В Пензенской области двое мужчин уехали на УАЗе и пропали

В Пензенской области объявили в розыск двоих мужчин. 11 сентября 31-летний Алексей Алексеевич Игнатов и 37-летний Николай Сергеевич Батуев уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района на автомобиле УАЗ Hunter зеленой камуфлированной окраски. С тех пор место их нахождения неизвестно.
Рост Игнатова 182 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Он одет в сине-серую куртку-спецовку, бордовую футболку, черные спортивные штаны с желтыми лампасами, черные кроссовки.
Рост Батуева 167 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. Он одет в красную куртку-спецовку, темно-синюю дутую жилетку, синие джинсы, черные кроссовки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Сообщить о возможном месте нахождения мужчин можно и по телефону 112.
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В партизаны подались. И машину специально для этих целей подготовили ( и камуфлированная, и название немецкое).