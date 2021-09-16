Происшествия

В Пензенской области двое мужчин уехали на УАЗе и пропали

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В Пензенской области объявили в розыск двоих мужчин. 11 сентября 31-летний Алексей Алексеевич Игнатов и 37-летний Николай Сергеевич Батуев уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района на автомобиле УАЗ Hunter зеленой камуфлированной окраски. С тех пор место их нахождения неизвестно.

Рост Игнатова 182 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Он одет в сине-серую куртку-спецовку, бордовую футболку, черные спортивные штаны с желтыми лампасами, черные кроссовки.

Рост Батуева 167 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. Он одет в красную куртку-спецовку, темно-синюю дутую жилетку, синие джинсы, черные кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Сообщить о возможном месте нахождения мужчин можно и по телефону 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

В партизаны подались. И машину специально для этих целей подготовили ( и камуфлированная, и название немецкое).

Гость||

может в ЦАР поехали воевать в чвк

Гость||

Дурачок пишит....

Гость||

О них бы у полицейских поспрашивать, могли встретить своего случайного сотрудника. Лица так и просятся улучшить статистику

Гость||

Машина в лесу по ходу сломалось , а сейчас холодно , дай Бог чтобы живы остались

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.09.2021 09:55|

Дурачок пишит....

Любезный, ты второй день здесь представляешься, но ничего не пишешь. Держи нас в курсе, как проходит твоё лечение. Выздоравливай. Аминь.

Имя: Гость
Комментарий:

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