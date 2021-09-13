В Заречном пожарные спасли 10 взрослых и двух детей

13.09.2021 | 09:48

В ночь с 10 на 11 сентября в Заречном потушили пожар. Инцидент произошел в одной из квартир дома № 40а на улице Ленина.

Видео с места ЧП было опубликовано в местном Instagram-сообществе. В центре противопожарной пропаганды и общественных связей уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 2:30.

«На вызов были отправлены семь единиц специальной техники и 20 человек личного состава. Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение в окне квартиры, расположенной на третьем этаже 14-этажного жилого дома», - сообщила начальник центра Кристина Найденова. Ее цитирует портал «Город Z».

В квартире, где произошло возгорание, живет семья: мужчина, женщина и ребенок. Они покинули помещение самостоятельно. Однако помощь потребовалась другим жителям дома.

«Всего с третьего и четвертого этажа дома с помощью спасательных устройств газодымозащитной службы было спасено 12 человек, в том числе двое детей. Также 21 человек был эвакуирован на улицу в безопасную зону. Травмированных и погибших в результате пожара нет», - уточнила Кристина Найденова.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Огонь повредил предметы домашнего обихода, стены и потолок покрылись гарью. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроудлинителе.