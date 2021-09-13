Сетевое издание|18+|Понедельник|13 сен 2021|10:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Заречном пожарные спасли 10 взрослых и двух детей

Печать

В ночь с 10 на 11 сентября в Заречном потушили пожар. Инцидент произошел в одной из квартир дома № 40а на улице Ленина.

Видео с места ЧП было опубликовано в местном Instagram-сообществе. В центре противопожарной пропаганды и общественных связей уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 2:30.

«На вызов были отправлены семь единиц специальной техники и 20 человек личного состава. Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение в окне квартиры, расположенной на третьем этаже 14-этажного жилого дома», - сообщила начальник центра Кристина Найденова. Ее цитирует портал «Город Z».

В квартире, где произошло возгорание, живет семья: мужчина, женщина и ребенок. Они покинули помещение самостоятельно. Однако помощь потребовалась другим жителям дома.

«Всего с третьего и четвертого этажа дома с помощью спасательных устройств газодымозащитной службы было спасено 12 человек, в том числе двое детей. Также 21 человек был эвакуирован на улицу в безопасную зону. Травмированных и погибших в результате пожара нет», - уточнила Кристина Найденова.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Огонь повредил предметы домашнего обихода, стены и потолок покрылись гарью. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроудлинителе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

2 кв метра и весь гарнизон-не хило......

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте