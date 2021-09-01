Причиной возгорания машины на 8 Марта мог стать поджог

В половине третьего часа ночи во дворе дома № 25 на улице 8 Марта вспыхнул припаркованный Hyundai. Жители вытолкали его со стоянки, чтобы пламя не перекинулось на соседние машины, и позвонили в МЧС. На место происшествия выехали девять сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.
Чтобы пролить салон, пожарным пришлось разбить боковое стекло. Огонь уничтожил проводку, сигнализация не работала. За происходящим хозяйка авто наблюдала со стороны.
В итоге выгорели подкапотное пространство и передняя часть машины. Пострадавших и погибших нет.
Сотрудники МЧС выясняют, что могло стать причиной пожара. Рассматривается и версия поджога.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Проклятие столбушков и цепочек,места жоповозы делят...