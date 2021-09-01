Причиной возгорания машины на 8 Марта мог стать поджог

01.09.2021 | 18:31

В половине третьего часа ночи во дворе дома № 25 на улице 8 Марта вспыхнул припаркованный Hyundai. Жители вытолкали его со стоянки, чтобы пламя не перекинулось на соседние машины, и позвонили в МЧС. На место происшествия выехали девять сотрудников ведомства и два спецавтомобиля.

Чтобы пролить салон, пожарным пришлось разбить боковое стекло. Огонь уничтожил проводку, сигнализация не работала. За происходящим хозяйка авто наблюдала со стороны.

В итоге выгорели подкапотное пространство и передняя часть машины. Пострадавших и погибших нет.

Сотрудники МЧС выясняют, что могло стать причиной пожара. Рассматривается и версия поджога.