Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|13:09
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Происшествия

В Пензенской области огонь уничтожил более 126 га леса

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В Пензенской области на вторник, 24 августа, огонь прошел 126,1 га лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Всего специалисты зафиксировали 54 возгорания в лесных массивах.

Последние ликвидированные пожары возникли в лесничествах Лунинского и Кузнецкого районов. Их общая площадь составила 1 га.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - добавили в пресс-службе.

Пожароопасный сезон в регионе начался 9 апреля. Гражданам запрещено разводить костры в лесах. Утвердили и перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. В нем значится 103 муниципальных образования, в том числе Пенза и Кузнецк.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сколько из 126 га предварительно вырубили неопознанные субъекты?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько из 126 га предварительно вырубили неопознанные субъекты?
126

Гость||

Хватит поджигать, негодяи! Вор на воре. Заметают следы по всей стране!!!

Гость||

Гость писал(a):

Сколько из 126 га предварительно вырубили неопознанные субъекты?

126

Не может быть. Пару га необходимо было сохранить для розжига.

Гость||

петух прилетел на лес

Гость||

Гость писал(a):

. Заметают следы по всей стране!!!
Вы дурачок?

Гость||

явно из этой бригады,красавчик.......

Имя: Гость
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