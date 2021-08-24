В Пензенской области огонь уничтожил более 126 га леса

В Пензенской области на вторник, 24 августа, огонь прошел 126,1 га лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Всего специалисты зафиксировали 54 возгорания в лесных массивах.
Последние ликвидированные пожары возникли в лесничествах Лунинского и Кузнецкого районов. Их общая площадь составила 1 га.
«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - добавили в пресс-службе.
Пожароопасный сезон в регионе начался 9 апреля. Гражданам запрещено разводить костры в лесах. Утвердили и перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. В нем значится 103 муниципальных образования, в том числе Пенза и Кузнецк.
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