В Пензенской области огонь уничтожил более 126 га леса

24.08.2021 | 12:12

В Пензенской области на вторник, 24 августа, огонь прошел 126,1 га лесов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Всего специалисты зафиксировали 54 возгорания в лесных массивах.

Последние ликвидированные пожары возникли в лесничествах Лунинского и Кузнецкого районов. Их общая площадь составила 1 га.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - добавили в пресс-службе.

Пожароопасный сезон в регионе начался 9 апреля. Гражданам запрещено разводить костры в лесах. Утвердили и перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. В нем значится 103 муниципальных образования, в том числе Пенза и Кузнецк.