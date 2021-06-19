В Пензе огонь уничтожил двухэтажный дом на улице Будашкина

19.06.2021 | 10:11

Вечером в пятницу, 18 июня, в Пензе произошел серьезный пожар в частном секторе. Видео прислал подписчик группы PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте».

«Пожар за «Лентой». Кто знает подробности?» - написал он.

Обстоятельства уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«18 июня в 18:49 поступило сообщение о пожаре на улице Будашкина. Сгорела кровля и выгорело внутри кирпичного 2-этажного дома общей площадью 150 кв. м. Выгорел внутри кирпичный пристрой общей площадью 60 кв. м. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На тушение пожара привлекалось 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Причину возгорания устанавливают специалисты.