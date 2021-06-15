Происшествия

В Каменке пожар в доме унес жизнь 36-летней женщины

Печать

В понедельник, 14 июня, в Каменке при пожаре погиб человек. Трагедия случилась на улице Белинской.

В 18:53 спасатели получили сообщение о том, что загорелся дом № 153. На место выехали 8 человек на трех спецмашинах.

Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - строение, крышу которого скрывает густой дым.

В результате огонь уничтожил кровлю и помещения внутри срубового дома размером 12 на 8 м. Погибла женщина 1985 года рождения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства смертельного пожара.

Источник — видео Чингиса Янбукова, vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость||

да как так то..днем и погибла..дом хороший...

Гость||

автор видео ты гений - 12 секунд ни очем,видео вертикальное..поколение лишь бы снять,да и снять то толком не могут

Гость||

петух опять кого то унес

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте