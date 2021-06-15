В Каменке пожар в доме унес жизнь 36-летней женщины

15.06.2021 | 09:41

В понедельник, 14 июня, в Каменке при пожаре погиб человек. Трагедия случилась на улице Белинской.

В 18:53 спасатели получили сообщение о том, что загорелся дом № 153. На место выехали 8 человек на трех спецмашинах.

Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах - строение, крышу которого скрывает густой дым.

В результате огонь уничтожил кровлю и помещения внутри срубового дома размером 12 на 8 м. Погибла женщина 1985 года рождения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства смертельного пожара.