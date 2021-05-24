Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|13:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В пензенском СНТ «Пригородное» загорелся банный комплекс

Печать

В ночь на понедельник, 24 мая, в СНТ «Пригородное» в Пензе случился пожар. Загорелся банный комплекс «Дубки».

Кадры полыхающего строения появились в группе penza_novosti соцсети Instagram. Сделавший их очевидец отметил время: 0:55.

В региональном ГУ МЧС России прокомментировали инцидент.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 23:24. Огонь охватил деревянную баню площадью 60 кв. м. На его ликвидацию отправились 18 человек на пяти спецавтомобилях.

«Сгорело чердачное помещение по всей площади. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе управления.

Источник — видео instagram.com/penza_novosti
0
0
0
0
 
Гость||

ДеФФФчёнки как?

Гость||

Интересно, а это вполне нормально что в садовом!!!! товариществе банный комплекс????

Гость||

ошпарил ее чуток .а так живая .сегодня в ляпоту поедем..

Гость||

нормально..а где ее еще ошпаривать как в садовом,везьде плодруги жены а тут ох...парочек..давай давай еще

Гость||

петух охватил

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте