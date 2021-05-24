В пензенском СНТ «Пригородное» загорелся банный комплекс

24.05.2021 | 12:14

В ночь на понедельник, 24 мая, в СНТ «Пригородное» в Пензе случился пожар. Загорелся банный комплекс «Дубки».

Кадры полыхающего строения появились в группе penza_novosti соцсети Instagram. Сделавший их очевидец отметил время: 0:55.

В региональном ГУ МЧС России прокомментировали инцидент.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 23:24. Огонь охватил деревянную баню площадью 60 кв. м. На его ликвидацию отправились 18 человек на пяти спецавтомобилях.

«Сгорело чердачное помещение по всей площади. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе управления.