Происшествия

В Пензе сняли на видео сумку с патронами, летящую из окна

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В Пензе на камеру попал инцидент на улице Плеханова, где из окна многоквартирного дома выбросили дымящуюся сумку с патронами. Все произошло во вторник, 19 мая.

Падение опасного свертка запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме. Запись опубликовал в Instagram пользователь @avmnekin.

«В Пензе фейерверк?» - задался вопросом мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции и Росгвардии проводили в квартире 36-летнего жителя улицы Плеханова оперативные мероприятия по факту кражи имущества.

Мужчина решил скрыть от силовиков запрещенные предметы, хранившиеся в его жилище. Он сложил их в сумку, поджег ее и выбросил в окно.

Сумка упала на козырек магазина. В результате поджога произошла детонация патронов.

«Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», - сообщили ранее в пресс-службе УМВД.

Источник — видео @avmnekin
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Гость||

Что то в городе дебилов развелось навалом.Откуда они вышли то?

Гость||

С улицы Плеханова - там написано.

Гость||

Ну хоть без гранат в сумке обошлось, а то цирк строили бы еще 20 лет

Гость||

Да, на Плеханова живут одни дебилы, ближе к цирку.. Даже пёс бордюра там квартиры отхапал.. Цирк уехал а дураки остались.. Там ещё и фокусник живёт который проникает в квартиры этих дураков

Гость||

18:50, "он вышел родом из народа, а значит, парень в доску свой".

Гость||

А это не из квартиры сына бывшего губера выбросили?

Гость||

Сашки или Данилы?

Гость||

не видно с какого этажа летит. С самого верхнего?

Имя: Гость
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