В Пензе сняли на видео сумку с патронами, летящую из окна

19.05.2021 | 18:27

В Пензе на камеру попал инцидент на улице Плеханова, где из окна многоквартирного дома выбросили дымящуюся сумку с патронами. Все произошло во вторник, 19 мая.

Падение опасного свертка запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме. Запись опубликовал в Instagram пользователь @avmnekin.

«В Пензе фейерверк?» - задался вопросом мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции и Росгвардии проводили в квартире 36-летнего жителя улицы Плеханова оперативные мероприятия по факту кражи имущества.

Мужчина решил скрыть от силовиков запрещенные предметы, хранившиеся в его жилище. Он сложил их в сумку, поджег ее и выбросил в окно.

Сумка упала на козырек магазина. В результате поджога произошла детонация патронов.

«Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», - сообщили ранее в пресс-службе УМВД.