Жители Засечного обсуждают ночной инцидент

16.09.2023 | 12:21

В ночь на субботу, 16 сентября, в селе Засечном Пензенского района раздался грохот и что-то вспыхнуло.

Этот момент зафиксировала видеокамера, расположенная в подъезде дома № 10 на улице Светлой.

«Приехали пожарные. Подписчики сообщили, что приезжали газовики», - говорится в посте в Telegram-канале местного сообщества.

«Хлопок был нехилый», «Я аж подскочила на Прибрежном», «Вспышку хорошо было видно», - отмечают участники обсуждения.

«Это было в 1:03 ночи. У нас камера зафиксировала», - подтвердил один из комментаторов.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в ведомство сообщения об инциденте не поступали.