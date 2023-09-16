Жители Засечного обсуждают ночной инцидент

В ночь на субботу, 16 сентября, в селе Засечном Пензенского района раздался грохот и что-то вспыхнуло.
Этот момент зафиксировала видеокамера, расположенная в подъезде дома № 10 на улице Светлой.
«Приехали пожарные. Подписчики сообщили, что приезжали газовики», - говорится в посте в Telegram-канале местного сообщества.
«Хлопок был нехилый», «Я аж подскочила на Прибрежном», «Вспышку хорошо было видно», - отмечают участники обсуждения.
«Это было в 1:03 ночи. У нас камера зафиксировала», - подтвердил один из комментаторов.
В ГУ МЧС России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в ведомство сообщения об инциденте не поступали.
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