После ДТП с автобусом в Чемодановке начали проверку

11.05.2021 | 08:26

Прокуратура Бессоновского района начала проверку по факту ДТП, случившегося вечером в понедельник, 10 мая, в Чемодановке.

Ранее сообщалось, что в 20:38 на 652-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус ПАЗ, который направлялся из Пензы в Кижеватово и остановился для высадки пассажиров. В результате пострадали 10 человек, 1 из них (девочка 2005 года рождения) погиб.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, за медицинской помощью обратились не только пассажиры, но и оба водителя транспортных средств.

Шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, трое детей - в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

«На место происшествия выезжал прокурор Бессоновского района Никита Старкин. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей, соблюдение требований безопасности дорожного движения», - уточнила Светлана Артамонова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуроры намерены проконтролировать расследование.

Предполагаемый виновник ДТП (водитель фуры - мужчина 1947 года рождения) задержан. По версии следствия, он не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение.