Происшествия

После ДТП с автобусом в Чемодановке начали проверку

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Прокуратура Бессоновского района начала проверку по факту ДТП, случившегося вечером в понедельник, 10 мая, в Чемодановке.

Ранее сообщалось, что в 20:38 на 652-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус ПАЗ, который направлялся из Пензы в Кижеватово и остановился для высадки пассажиров. В результате пострадали 10 человек, 1 из них (девочка 2005 года рождения) погиб.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, за медицинской помощью обратились не только пассажиры, но и оба водителя транспортных средств.

Шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, трое детей - в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

«На место происшествия выезжал прокурор Бессоновского района Никита Старкин. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей, соблюдение требований безопасности дорожного движения», - уточнила Светлана Артамонова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуроры намерены проконтролировать расследование.

Предполагаемый виновник ДТП (водитель фуры - мужчина 1947 года рождения) задержан. По версии следствия, он не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

(водитель фуры - мужчина 1947 года рождения)
73года - пенсионная система в действии

Гость||

8.39 Какая ещё тут пенсионная реформа ! Он опасен уже был в таком возрасте за рулём .Кто хозяин этой машины, его тоже нужно наказывать и врача, который допуск к рвботе подписывал.

Сейчас везде бардак.Покупают старые большегрузы для перевозок грузов и работают в Груз - такси.Эти машины стоят около домов.Кто проверяет их техническое состояние и выпускает водителей с алкотестером.Позвонили - собрался и поехал по вызову.

Гость||

Гость писал(a):

Он опасен уже был в таком возрасте за рулём
от "хорошей" и "достойной" жизни работает, отнёсся с пониманием же

Гость||

фура застрахована как имущество, за нее хозяину ещё и страховку выплатят и плевать он хотел на всех. на страховку еще пару развалюх купит и в рейс пустит.

Гость||

74 года водителю , макс условно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На место происшествия выезжал прокурор Бессоновского района Никита Старкин.
Зачем? Просто постоять с тупым видом?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

столкнулись фура Renault
И еще кто-то скажет что запад не приложил руку к дестабилизации обстановки?

Гость||

Гость писал(a):

(водитель фуры - мужчина 1947 года рождения)

73года - пенсионная система в действии

Попробуй поживи на такую "шикарную" пенсию в 15 000 руб. Вот и работают

Гость||

ПУСТЬ ПРОВЕРЯТ СТРОИТЕЛЕЙ ЭТОЙ ТРАССЫ!

Гость||

15000 ?у меня у двух знакомых 9 000 и около 10000...ужасс

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

На место происшествия выезжал прокурор Бессоновского района Никита Старкин.

Зачем? Просто постоять с тупым видом?

Думает как своих отмазать и свалить все на старика.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.05.2021 09:24|

Гость писал(a):

(водитель фуры - мужчина 1947 года рождения)

73года - пенсионная система в действии

Попробуй поживи на такую "шикарную" пенсию в 15 000 руб. Вот и работают

С вами согласен,но не на большегрузной машине работать в таком возрасте,он опасен для окружающих. Не дай Бог случится что со здоровьем во время движения на трассе,или в городе,ведь пострадабт люди. Можно работу другую найти,пусть идет сторожить,ему по возрасту положен лёгкий труд.

Гость||

Гость писал(a):

На место происшествия выезжал прокурор Бессоновского района Никита Старкин.

Зачем? Просто постоять с тупым видом?

Думает как своих отмазать и свалить все на старика.

Проверять надо Канцерову и воров, которых она крышует.

Гость||

Гость писал(a):

15000 ?у меня у двух знакомых 9 000 и около 10000...ужасс
На содержание бродячей собаки в питомнике выделяют 7 500 рублей в месяц с бюджета.

Сам тоже на минималке 9 с копейками.

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Имя: Гость
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