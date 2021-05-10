После аварии в Чемодановке госпитализировали троих детей

10.05.2021 | 23:43

По уточненным данным, в результате ДТП в селе Чемодановка Бессоновского района пострадали 10 человек, 1 из них (девочка 2005 года рождения) погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести доставлены в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова», - уточнили в пресс-службе.

Врио губернатора Олег Мельниченко поручил руководителю регионального минздрава Александру Никишину оперативно и в полной мере оказать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь.

Авария случилась вечером в понедельник, 10 мая. В 20:38 на 652-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус, направлявшийся из Пензы в Кижеватово.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и произвел столкновение с автобусом, водитель которого остановился, чтобы высадить пассажиров», - пояснили ранее в пресс-службе полиции.