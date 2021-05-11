Происшествия

Предполагаемого виновника ДТП в Чемодановке задержали

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По факту ДТП в селе Чемодановка Бессоновского района, случившегося вечером в понедельник, 10 мая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

Речь идет о части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На месте происшествия работает следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты», - пояснили в региональном СУ СК РФ.

В 20:38 на 652-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус марки ПАЗ, направлявшийся из Пензы в Кижеватово.

Водитель фуры - мужчина 1947 года рождения - не справился с управлением и врезался в автобус в тот момент, когда шофер ПАЗа высаживал пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, еще 8 человек 1990-2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», - добавили в следственном управлении.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщала о девяти пострадавших: шестерых взрослых, доставленных в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина, и троих детях, отправленных в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Ну зачем в 74 года садиться за руль, как допускают таких за управление?

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