В Пензенской области коронавирус унес еще шесть жизней

30.04.2021 | 08:28

Утром в пятницу, 30 апреля, в Пензенской области стало известно о шести новых жертвах коронавирусной инфекции. Смерти зарегистрировали накануне.

По информации регионального правительства, из жизни ушли две женщины (обе 1950 года рождения) и четверо мужчин (1933-го, 1938-го, 1941-го и 1956-го).

У всех умерших была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, артериальная гипертензия. Двое были диабетиками. Один перенес острое нарушение мозгового кровообращения.

Во всех случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, которая была осложнена пневмонией.

Теперь в Пензенской области официально известно о 644 летальных случаях заражения COVID-19.

«29 апреля выписаны 90 человек. Итого выздоровевших - 42 233», - уточнили в правительстве.