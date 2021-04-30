Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще шесть жизней

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Утром в пятницу, 30 апреля, в Пензенской области стало известно о шести новых жертвах коронавирусной инфекции. Смерти зарегистрировали накануне.

По информации регионального правительства, из жизни ушли две женщины (обе 1950 года рождения) и четверо мужчин (1933-го, 1938-го, 1941-го и 1956-го).

У всех умерших была хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, артериальная гипертензия. Двое были диабетиками. Один перенес острое нарушение мозгового кровообращения.

Во всех случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, которая была осложнена пневмонией.

Теперь в Пензенской области официально известно о 644 летальных случаях заражения COVID-19.

«29 апреля выписаны 90 человек. Итого выздоровевших - 42 233», - уточнили в правительстве.

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Гость||

Наверстывают данные Росстата, чтобы расхождение было не таким большим???

Гость||

Именно так. При Иване бордюрном расхождение было в пять раз. По России расхождение двукратное было в среднем.

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Да плевать на барановирус. Прививаться все равно не пойду

Гость||

Закон природы слабый мне выживает

Гость||

носит и носит, какой сильный то

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий
дурачек каждый день пишет

Гость||

Наташа П. Иди детьми занимайся, а не крематорий выпрашивай.

Мотовилов (гость)||

Это политическая и очень циничная кровавая обманка.

Реализуется глобальный бизнес-проект по сокращению населения через психическое давление и ограничение движения. В Индокитае безмасочников просто расстреливают прямо на улице. Ибо сильное перенаселение.

В США и Франции тоже идёт очень актуальное воплощение, ибо там острая борьба властей с протестантами разных народов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Утром в пятницу, 30 апреля, в Пензенской области стало известно о шести новых жертвах коронавирусной инфекции. Смерти зарегистрировали накануне.
Журналисты, вы опять всё не так поняли. Вам же уже объясняли, что регистрируют сейчас тех, кто умер ещё 2-3 месяца назад. Правильно тут написали, что просто исправляют статистику. Росстат главнее будет, а тут какие-то свои подсчёты)) А вообще-то никто от коронавируса не умирает, хронические заболевания есть у каждого - это итог работы наших доблестных медиков.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По информации регионального правительства, из жизни ушли две женщины (обе 1950 года рождения) и четверо мужчин (1933-го, 1938-го, 1941-го и 1956-го).
Скорее всего это жертвы вакцинации, привили старым людям инфекцию и списали.

Имя: Гость
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