На улице Злобина в Пензе Toyota разбилась о КамАЗ

28.04.2021 | 15:28

В среду, 28 апреля, на улице Злобина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Предварительно установлено, что в 14:50 у дома № 5, напротив стелы «Росток» (с противоположной стороны реки Суры), столкнулись Toyota и КамАЗ.

Легковушкой управлял мужчина 1982 года рождения, грузовиком - 1962-го.

«В результате аварии водитель Toyota получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На опубликованной в соцсетях фотографии с места ДТП видно, что легковой автомобиль от удара покорежило до неузнаваемости.