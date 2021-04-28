На улице Злобина в Пензе Toyota разбилась о КамАЗ

В среду, 28 апреля, на улице Злобина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Предварительно установлено, что в 14:50 у дома № 5, напротив стелы «Росток» (с противоположной стороны реки Суры), столкнулись Toyota и КамАЗ.
Легковушкой управлял мужчина 1982 года рождения, грузовиком - 1962-го.
«В результате аварии водитель Toyota получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
На опубликованной в соцсетях фотографии с места ДТП видно, что легковой автомобиль от удара покорежило до неузнаваемости.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
60 км/ч ехал?