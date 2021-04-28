Происшествия

На улице Злобина в Пензе Toyota разбилась о КамАЗ

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В среду, 28 апреля, на улице Злобина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Предварительно установлено, что в 14:50 у дома № 5, напротив стелы «Росток» (с противоположной стороны реки Суры), столкнулись Toyota и КамАЗ.

Легковушкой управлял мужчина 1982 года рождения, грузовиком - 1962-го.

«В результате аварии водитель Toyota получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На опубликованной в соцсетях фотографии с места ДТП видно, что легковой автомобиль от удара покорежило до неузнаваемости.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

60 км/ч ехал?

Гость||

Гость писал(a):

60 км/ч ехал?
Да

Гость||

Гость писал(a):

60 км/ч ехал?

Да

79 км/ч же

Гость||

Поделом водятлу легковушки！Хорошо, что хотя бы живой этот дурак остался и никого с собой не покалечил вместе.

Гость||

Гость писал(a):

Поделом водятлу легковушки！Хорошо, что хотя бы живой этот дурак остался и никого с собой не покалечил вместе.
Чем он тебе помешал?

Гость||

Тем, что ездить не научился по дороге, соблюдая ПДД！

Имя: Гость
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