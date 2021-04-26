В Пензе «Нива» с 70-летним водителем сбила девочку

26.04.2021 | 19:33

Вечером в понедельник, 26 апреля, в Пензе случилось ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Первое свидетельство произошедшего появилось в местном водительском сообществе в Viber. Очевидец рассказал, что автомобиль «Шевроле Нива» сбил ребенка, катавшегося на самокате.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1951 года рождения. По предварительным данным, все случилось в 17:50.

Пострадала девочка, чей возраст пока не сообщается - к моменту, когда на место аварии прибыли инспекторы, ее уже забрала бригада скорой помощи.

«Проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.