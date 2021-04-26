Сетевое издание|18+|Понедельник|26 апр 2021|21:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензе «Нива» с 70-летним водителем сбила девочку

Печать

Вечером в понедельник, 26 апреля, в Пензе случилось ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Первое свидетельство произошедшего появилось в местном водительском сообществе в Viber. Очевидец рассказал, что автомобиль «Шевроле Нива» сбил ребенка, катавшегося на самокате.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1951 года рождения. По предварительным данным, все случилось в 17:50.

Пострадала девочка, чей возраст пока не сообщается - к моменту, когда на место аварии прибыли инспекторы, ее уже забрала бригада скорой помощи.

«Проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Пенсионеры убийцы за рулём?. Он когда проходил последний раз медкомисссию на управление ТС?

Гость||

Как будто молодые ДТП не устраивают. Девочке - выздоровления.

Гость||

Гость писал(a):

Пенсионеры убийцы за рулём?
А своими глазами видел момент дтп или ты так попустословить?

Гость||

Где же ребенок на самокате катался? На проезжей части?

Гость||

Ежегодная после 60 лет пересдача прав с указанием должностного лица допустившего к управлению средством повышенной опасности слишком взрослого водителя

Гость||

У меня как то тещу девочка на самокате сбила.

Гость||

Почему именно после 60? Газманову 69, а некоторые и в 40 ничего не видят-ничего не слышат

Гость||

Водить машину в 70 лет опасно, моя тёща уже заговаривается, забывает многое, но бодра и весела.

Гость||

А Углов в 80+ оперировал, и Бокерия оперирует.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте