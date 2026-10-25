В Никольске огонь уничтожил крышу жилого дома

Происшествия

В Никольске огонь уничтожил крышу жилого дома
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В воскресенье, 25 октября, случился пожар в Никольске. Загорелись жилой дом и надворные постройки.

Сообщение о ЧП на улице Советской поступило спасателям в 16:50. На ликвидацию огня привлекли 9 человек личного состава и 4 единицы техники.

Огонь уничтожил кровлю срубового дома площадью 100 кв. м, надворная постройка (24 кв. м) сгорела полностью.

Пострадавших нет, уточнили в региональном ГУ МЧС. Причина пока не названа.

Также 25-го числа случились 2 пожара в Пензе: первый - утром на Мебельной в Терновке, второй - днем на Кронштадтской в Арбекове.

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