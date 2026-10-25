При пожаре на улице Кронштадтской в Пензе спасли 5 человек

Происшествия

При пожаре на улице Кронштадтской в Пензе спасли 5 человек
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В воскресенье, 25 октября, на улице Кронштадтской в Пензе загорелась 3-комнатная квартира в 5-этажном доме.

Сообщение о ЧП на 4-м этаже поступило спасателям в 15:38. На ликвидацию огня привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

В результате пожара выгорела мебель на площади 20 кв. м в кухне. Спасено 5 человек, один из них пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Причины произошедшего устанавливаются.

Пожар на Кронштадтской стал вторым за день. Утром в частном секторе Терновки в Пензе огонь уничтожил кровлю 2-квартирного жилого дома, одна из квартир выгорела внутри. Из людей никто не пострадал.

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