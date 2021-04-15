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Происшествия

В Мокшанском районе отскочившее от машины колесо сбило пешехода

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В среду, 14 апреля, в Мокшанском районе колесо травмировало пешехода. Подробности ДТП обнародовало отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, авария произошла в 13:30 на 613-м километре трассы М5. У фургона ГАЗ при движении отсоединилось колесо с задней оси. Покатившись, оно сбило 26-летнего пешехода. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавшего.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Подобные ДТП не редкость на дорогах области. Так, 13 апреля в Сети сообщили о том, что колесо отсоединилось у пассажирского автобуса, следовавшего из Кузнецка в Пензу. Благодаря тому, что скорость у машины была небольшая, никто не пострадал.

В августе 2018 года в селе Грабово отскочившим у большегруза колесом убило пенсионерку. Женщина шла по дороге Пенза - Лунино с внуком-школьником и в последний момент сумела оттолкнуть мальчика, защитив его от травм.

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Гость||

Вау

Гость||

Наверное у него техосмотр пройден по всем правилам.

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