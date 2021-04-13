Происшествия

Возможен поджог: в Заречном произошел пожар в многоэтажке

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В понедельник, 12 апреля, на улице Конституции в Заречном случился пожар. Сообщение о возгорании в доме № 39 спасатели получили около 18:35.

На ликвидацию огня направились 16 человек на 5 спецмашинах, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на инспектора центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

Возгорание произошла во втором подъезде на 5-м этаже перед входной дверью квартиры, где был коврик.

«Пожарные обнаружили фрагмент выгоревшего линолеума, входная дверь в квартиру была частично обгоревшей, потолок и стены секции закопчены. Горение было ликвидировано собственником квартиры», - рассказала Кристина Найденова.

Огонь повредил входную дверь и коврик перед ней, закоптил стены и потолок подъезда у квартиры. Общая площадь пожара - 1 кв. м.

Специалисты назвали предварительной причиной ЧП поджог.

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Источник — фото Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Заречного
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Гость||

давно пора заварить ворота в этот лосятник!

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