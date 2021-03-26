В ДТП в Каменском районе погибли двое мужчин

26.03.2021 | 12:42

В ГИБДД прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Каменском районе в ночь на пятницу, 26 марта.

По предварительным данным, в 0:35 на 216-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ГАЗ-2824 с 31-летним водителем и фура марки Renault Magnum с 41-летним шофером.

В результате аварии водитель и 28-летний пассажир ГАЗа от полученных травм скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.