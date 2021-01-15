Почти 30 пожарных тушили полыхавший дом в Терновке

15.01.2021 | 09:11

В ночь с 14 на 15 января в частном секторе микрорайона Терновка в Пензе произошел пожар. Сообщение о ЧП на улице Ростовской, 134, поступило на пульт дежурного в 23:44.

В местном сообществе в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное недалеко от места пожара. На кадрах видно, как от подсвеченного языками пламени строения валил густой дым.

Для ликвидации последствий пожара по указанному адресу выехали 28 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на 6 спецавтомобилях. Огонь был потушен.

«Сгорела кровля на площади 150 кв. м в частично кирпичном, частично срубовом жилом трехквартирном доме, общая площадь которого составляет 300 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.