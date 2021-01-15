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Происшествия

Почти 30 пожарных тушили полыхавший дом в Терновке

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В ночь с 14 на 15 января в частном секторе микрорайона Терновка в Пензе произошел пожар. Сообщение о ЧП на улице Ростовской, 134, поступило на пульт дежурного в 23:44.

В местном сообществе в соцсети «ВКонтакте» выложили видео, сделанное недалеко от места пожара. На кадрах видно, как от подсвеченного языками пламени строения валил густой дым.

Для ликвидации последствий пожара по указанному адресу выехали 28 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на 6 спецавтомобилях. Огонь был потушен.

«Сгорела кровля на площади 150 кв. м в частично кирпичном, частично срубовом жилом трехквартирном доме, общая площадь которого составляет 300 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/ternovka.penza
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Гость||

не многовато ли 6 спец машин то ?и 28 сотрудников

Гость||

Гость писал(a):

не многовато ли 6 спец машин то ?и 28 сотрудников
Смотря что горит...

Сколько расчётов поедет ежели, не дай Бог, в Октябрьском саду что то заполыхает?

Гость||

А почему «не дай Бог»?

Исконная русская забава красный петух

Гость||

Гость писал(a):

Сколько расчётов поедет ежели, не дай Бог, в Октябрьском саду что то заполыхает?
нисколько, подождут когда прогорит полностью

Гость||

Гость писал(a):

Сколько расчётов поедет ежели, не дай Бог, в Октябрьском саду что то заполыхает?
а там тоже в пьяном угаре в кроватях курят?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.01.2021 09:42|

не многовато ли 6 спец машин то ?и 28 сотрудников

А ты потаскай рукава на морозе, да ствол под давлением подержи. Или нужно чтобы на соседние дома огонь перекинулся? Одни диванные эксперты да херои собрались, все обсудят и все обосрут

Гость||

Гость писал(a):

А ты потаскай рукава на морозе, да ствол под давлением подержи. Или нужно чтобы на соседние дома огонь перекинулся? Одни диванные эксперты да херои собрались, все обсудят и все обосрут
А что тогда не 100 человек поехало? Может на нормы сошлётесь (количество расчётов, время, расход воды и т.п.) по тушению жилых/нежилых/производственных помещений?

Гость||

не злите петуха он не прощает такого

Гость||

Гость писал(a):

не злите петуха он не прощает такого
Точно, Засеку не простил, дом книголюбов похоже тоже не простит.

Гость||

Гость писал(a):

а там тоже в пьяном угаре в кроватях курят?
Что вы вы, томко думы о согражданах и благополучии страны.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
не многовато ли 6 спец машин то ?и 28 сотрудников
Смотря что горит...

Сколько расчётов поедет ежели, не дай Бог, в Октябрьском саду что то заполыхает?

Поедут все, что есть в Пензе и области. В Октябрьском саду живут "достойные", а во всей остальной Пензе- чернь, холопы.

Имя: Гость
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