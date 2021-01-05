На Западной Поляне «десятка» протаранила кроссовер у светофора

05.01.2021 | 15:57

Полет прервался на перекрестке улиц Мира и Ленинградской. ВАЗ-2110 едва не отрывался от дороги, а водитель, судя по последствиям ДТП, совсем забыл, что существуют и другие участники движения. «Десятка» даже не сбросила скорость у светофора, когда там замерли машины, ожидающие зеленого сигнала.

Отечественный автомобиль протаранил кроссовер, а тот, в свою очередь, - еще одну иномарку. На дороге тормозной путь не просматривался - это значит, что водитель не намеревался останавливаться.

Только по счастливой случайности на пути «Лады» не оказалось пешеходов.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии и устанавливают, был ли трезв автомобилист.