Сетевое издание|18+|Вторник|5 янв 2021|17:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На Западной Поляне «десятка» протаранила кроссовер у светофора

Печать

Полет прервался на перекрестке улиц Мира и Ленинградской. ВАЗ-2110 едва не отрывался от дороги, а водитель, судя по последствиям ДТП, совсем забыл, что существуют и другие участники движения. «Десятка» даже не сбросила скорость у светофора, когда там замерли машины, ожидающие зеленого сигнала.

Отечественный автомобиль протаранил кроссовер, а тот, в свою очередь, - еще одну иномарку. На дороге тормозной путь не просматривался - это значит, что водитель не намеревался останавливаться.

Только по счастливой случайности на пути «Лады» не оказалось пешеходов.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии и устанавливают, был ли трезв автомобилист.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

И что, пострадавшие от дурака водители его там не прикончили? Значит лохи

Гость||

Езжай и прикончь.Еще успеешь.

Гость||

А что они не могли дорогу чтоль ему уступить?

Гость||

Не видите пацан в туалет торопится, у него коричневый код, всем стоять ))

Гость||

Гость писал(a):

Не видите пацан в туалет торопится, у него коричневый код, всем стоять ))
Мог бы заехать во двор, позвонить в домофон и сказать что это интернет-провайдер Ростелеком, потом позвонить в дверь квартиры что открыла домофон, попросить туалетную бумагу мол прижало, потом тебя пустят в туалет или дадут туалетную бумагу и ты сможешь сделать свои дела прямо в подъезде. Зачем же устраивать ДТП?

Гость||

Он а итоге в машине обосрался?

Гость||

Гость писал(a):

Он а итоге в машине обосрался?
А это надо у свидетелей спросить.

Гость||

очередной водятел на тазобраке) ещё на одну груду металлолома стало меньше)

Гость||

Ещё с детства учат всегда на дорожку сходить по-маленькому и по-большому. Водитель тазобрака видимо забыл бабушкины заветы.

Гость||

Глупомордые буртасы и не такое отмочить могут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте