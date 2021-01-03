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Происшествия

В ГИБДД прокомментировали аварию на улице Гагарина в Пензе

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Вечером в субботу, 2 января, в Заводском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие. Об аварии очевидцы ее последствий рассказали в городском сообществе автовладельцев с соцсетях.

«Железнодорожный переезд на Гагарина. Время 20:43», - уточнил автор поста. Речь идет об участке перед улицей Строителей (пьяной дорогой) и перекрестком с круговым движением.

На выложенном фото видно разбитый Nissan и разлетевшиеся по дороге детали машины. О втором участнике аварии не сообщается.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области отметили, что в ДТП никто не пострадал.

«На переезде все едут медленно, как так можно было?» - недоумевал один из пользователей, комментируя событие.

«Там часто вообще не сбавляют. А если сам скидываешь, то еще моргать и сигналить начинают», - ответил ему другой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Опять собрались участники автомобильной елочки?

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Пердак штоль?

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