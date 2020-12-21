В Пензенской области от пожара спасли четверых маленьких детей

В Пензенской области четверых детей спасли от пожара. Инцидент произошел на Пешей улице в Городище в воскресенье, 20 декабря.
Сообщение о возгорании в деревянном жилом доме площадью 48 кв. м поступило на пульт дежурного в 11:28. На место происшествия выехали три единицы специальной техники и 8 сотрудников регионального ГУ МЧС.
«В момент возникновения пожара в доме находились 4 ребенка. Один был спасен матерью, троих ребятишек вывели прибывшие на место пожара сотрудники пожарно-спасательный части. В итоге удалось спасти детей 2014, 2016, 2018 и 2019 года рождения», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Огонь уничтожил кровлю и повредил внутренние помещения дома. По факту случившегося будет проведена проверка.
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не думаю что спасли пожарные, обычно они приезжают когда максимум можно спасти стены, а человека надо спасать в течении минут