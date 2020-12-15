На ул. Аустрина столкнулись 5 машин, есть пострадавшие

15.12.2020 | 13:35

Во вторник, 15 декабря, на улице Аустрина в Пензе столкнулись пять транспортных средств. В ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, авария произошла около 11:15 напротив дома № 148а. Ее участниками оказались автомобили Audi с 40-летним водителем, «Лада-Приора» - с 22-летним, ВАЗ-2112 - с 34-летним и ВАЗ-2110, а также трактор.

Фото и видео с места происшествия появились в группе «Чат водителей Пензы» мессенджера Viber. Очевидцы рассказали, что авария вызвала автомобильный затор.

«В результате происшествия водитель автомобиля Audi и водитель автомобиля «Лада-Приора» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.