В Пензе еще один водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

04.12.2020 | 12:29

В четверг, 3 декабря, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, в 7:00 напротив дома № 9 на улице Ставского водитель неустановленного автомобиля допустил наезд 56-летнюю пензячку.

Скорая помощь доставила травмированную горожанку в больницу, где врачи приняли решение о ее госпитализации. Водитель с места происшествия скрылся.

«Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда водители, сбившие пешеходов, жмут на газ и отбывают в неизвестном направлении. Так, 27 октября на улице Байдукова на 46-летнюю женщину наехали прямо на зебре. Нарушитель скрылся, однако свидетель происшествия предоставил в ГИБДД запись с видеорегистратора, и виновного нашли. Как оказалось, он в момент ДТП был пьян.

25 ноября на улице Ново-Терновской, на парковке у ТЦ «Слава», водитель при развороте направо сбил 65-летнюю пенсионерку и уехал. Госавтоинспекторы просят очевидцев позвонить по телефонам: 599-302, 8 (937) 448-47-00.