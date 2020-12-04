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Происшествия

В Пензе еще один водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

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В четверг, 3 декабря, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, в 7:00 напротив дома № 9 на улице Ставского водитель неустановленного автомобиля допустил наезд 56-летнюю пензячку.

Скорая помощь доставила травмированную горожанку в больницу, где врачи приняли решение о ее госпитализации. Водитель с места происшествия скрылся.

«Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда водители, сбившие пешеходов, жмут на газ и отбывают в неизвестном направлении. Так, 27 октября на улице Байдукова на 46-летнюю женщину наехали прямо на зебре. Нарушитель скрылся, однако свидетель происшествия предоставил в ГИБДД запись с видеорегистратора, и виновного нашли. Как оказалось, он в момент ДТП был пьян.

25 ноября на улице Ново-Терновской, на парковке у ТЦ «Слава», водитель при развороте направо сбил 65-летнюю пенсионерку и уехал. Госавтоинспекторы просят очевидцев позвонить по телефонам: 599-302, 8 (937) 448-47-00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

красаучег

Гость||

Давно пора сокрытие с места ДТП в котором пострадали люди приравнять к покушению на убийство.

Гость||

Пешеходный переход Кирова-Славы у госбанка в сторону ул.Калинина, перед самым носом у губернатора, поставьте камеру или пост у ТТС и озолотеете, скотов за рулем под красный светофор в день десятка три.

Гость||

Ну вот, еще одна полетала вверх тормашками и больше не верит в безответственность пешеходов.

Гость||

Пусть работают ищут, им сейчас платят хорошо.

Гость||

Я на этом переходе стараюсь не переходить, опасно!

Гость||

На этом участке у носа губернатора зверски убили женщину в 2004 году. Убийцу оправдали. Дали 2 года условно. Нарушение законов кому-то выгодно. Если не будут нарушения то кто просто так даст деньги? Жить всем хочется и хорошо жить. Поэтом в стране бардак. Каждый хочет дополнительный доход кроме заработной платы.

Гость||

Похоже день юриста еще в самом разгаре.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот, еще одна полетала вверх тормашками и больше не верит в безответственность пешеходов.
дебилойд рыгнул

Гость||

Гость писал(a):

дебилойд рыгнул
Рад, что ты рыгнул, но это не культурно.

Имя: Гость
Комментарий:

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