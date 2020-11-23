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Происшествия

В Мокшанском районе под колесами «Ягуара» погиб мужчина

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Один человек погиб и один получил травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Каменском районе. На трассе Тамбов - Пенза столкнулись три автомобиля: КамАЗ с полуприцепом, «Нива» и Nissan. Иномарка получила незначительные повреждения, а вот отечественный внедорожник оказался буквально размят грузовиком.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2121 скончался на месте происшествия, пассажир этого автомобиля, мужчина 1973 года рождения, с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

По предварительной версии, причинами автокатастрофы могут быть выезд на встречную полосу и неосторожный маневр, совершенный одним из участников аварии.

Также смертельное происшествие зарегистрировано в Мокшанском районе. На федеральной трассе «Урал» сбит пешеход.

«Водитель автомобиля Jaguar, мужчина 1984 года рождения, двигаясь со стороны Москвы в направлении Пензы, допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, мужчина 1974 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - рассказал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Эксперты выясняют, мог ли человек, управлявший машиной, избежать трагедии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

ХВАТИТ ПИСАТЬ ПРО СМЕРТИ!.КАЖДАЯ ВТОРАЯ НОВОСТЬ -КТОТО ГДЕ ТО ПОМЕР! ПИШИТЕ ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ !

Гость||

Это местные новости.Только такие.Есть еще тезисы губернатора,но они по утрам.

Гость||

Инфинити, Ягуары, пьяные-сраные кони за рулём. Как это всё достало.

Имя: Гость
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