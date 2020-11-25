В Пензе «десятка» с 18-летним водителем сбила женщину

25.11.2020 | 18:25

В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел вечером в среду, 25 ноября, в Терновке.

«По предварительным данным, в 17:20 напротив дома № 182 на ул. Терновского водитель автомобиля ВАЗ 2110 - молодой человек 2002 года рождения - допустил наезд на пешехода», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

Под колесами «десятки» оказалась 72-летняя женщина. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В очередной раз сбили человека на зебре! Фонари не горят! Куда жаловаться?» - возмутился один из участников группы «Подслушано Спутник | Пенза» во «Вконтакте».