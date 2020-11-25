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Происшествия

В Пензе «десятка» с 18-летним водителем сбила женщину

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В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел вечером в среду, 25 ноября, в Терновке.

«По предварительным данным, в 17:20 напротив дома № 182 на ул. Терновского водитель автомобиля ВАЗ 2110 - молодой человек 2002 года рождения - допустил наезд на пешехода», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

Под колесами «десятки» оказалась 72-летняя женщина. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В очередной раз сбили человека на зебре! Фонари не горят! Куда жаловаться?» - возмутился один из участников группы «Подслушано Спутник | Пенза» во «Вконтакте».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sputnik_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В очередной раз сбили человека на зебре!
За сбитого на зебре нужно судить как за умышленное убийство.

Гость||

18.39, есть! Судить как за умышленное убийство.

Гость||

Молодым везде у нас дорога! Старички должны идти в "расчет".

Гость||

В Спутнике вообще плохое освещение!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 17:20 напротив дома
В такое раннее время а на улице уже темно как у кое кого кое где. Надо переводить часы на час вперёд!

Имя: Гость
Комментарий:

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