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Происшествия

В Пензе ищут водителя, сбившего женщину у ТЦ «Слава»

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В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося в среду, 25 ноября, на улице Ново-Терновской. Сообщение о розыске опубликовали в нескольких местных интернет-сообществах.

Инцидент произошел на парковке у ТЦ «Слава» в 16:41. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения (на видео на 20-й секунде).

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при развороте направо не убедился в безопасности своего маневра и произвел наезд на пешехода - женщину 1955 года рождения, после чего с места ДТП скрылся», - говорится в сообщении.

Женщина получила телесные повреждения. Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят позвонить по телефонам: 599-302, 8 (937) 448-47-00.

Ранее на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из пензенских ТЦ, попало ДТП на улице Байдукова. Там водитель сбил женщину на зебре и уехал. Личность нарушителя установили. Мужчина признался, что был пьян и ехал за алкоголем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео viber.com
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Гость||

это не новоказанская, а новотерновская. топографический кретинизм...

Гость||

Ново-казанская а Маньчжурии. Вы что пишете,то?

Гость||

Мусара псы ищите вам за это деньги платят

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из пензенских ТЦ, попало ДТП на улице Байдукова. Там водитель сбил женщину на зебре и уехал. Личность нарушителя установили. Мужчина признался, что был пьян и ехал за алкоголем.
А что же товарища на инфинити, который сбил дворника и отказался от освидетельствования, забыли упомянуть?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.11.2020 09:31|

Мусара псы ищите вам за это деньги платят

Они сейчас все заняты. Все по автобусам и маршруткам ходят. Штрафуют безмасочных......

Д-р Шаффхаузен||

А разве ТЦ Слава относится к Пензе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

(на видео на 20-й секунде
вглядывался, вглядывался, так ничего и не разглядел!

Гость||

Гость писал(a):

Они сейчас все заняты. Все по автобусам и маршруткам ходят. Штрафуют безмасочных......
А надо ходить на мероприятия которые для пиара проводит губернатор с Кобельским ,и фотографируется без масок с пенсионерками .Курчатова когда нибудь выпрут,когда порядок будут наводить?

Гость||

Гость писал(a):

Мусара псы
Тебя на зоне опустили или ещё до?

Гость||

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем///

Вершина "литературного" творчества!

Гость||

Гость писал(a):

Мусара псы

Тебя на зоне опустили или ещё до?

никому не интересны особенности твоей личной жизни, так что не умничай

Имя: Гость
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