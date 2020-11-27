В Пензе ищут водителя, сбившего женщину у ТЦ «Слава»

27.11.2020 | 09:09

В Пензе ищут свидетелей ДТП, случившегося в среду, 25 ноября, на улице Ново-Терновской. Сообщение о розыске опубликовали в нескольких местных интернет-сообществах.

Инцидент произошел на парковке у ТЦ «Слава» в 16:41. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения (на видео на 20-й секунде).

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при развороте направо не убедился в безопасности своего маневра и произвел наезд на пешехода - женщину 1955 года рождения, после чего с места ДТП скрылся», - говорится в сообщении.

Женщина получила телесные повреждения. Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят позвонить по телефонам: 599-302, 8 (937) 448-47-00.

Ранее на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из пензенских ТЦ, попало ДТП на улице Байдукова. Там водитель сбил женщину на зебре и уехал. Личность нарушителя установили. Мужчина признался, что был пьян и ехал за алкоголем.