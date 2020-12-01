На ул. Рахманинова молодой водитель разбил и бросил иномарку

В Пензе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла на улице Рахманинова в ночь на вторник, 1 декабря.
Около 1:05 напротив дома № 7а столкнулись автомобили Daewoo Nexia под управлением 25-летнего водителя и ВАЗ-2112 с 19-летним юношей за рулем.
В аварии пострадали три человека: 24-летний пассажир «двенадцатой», которого госпитализировали, а также водители иномарки и отечественного авто. Их после оказания помощи медики отпустили, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Последствия столкновения попали в социальную сеть Instagram. Утром 1 декабря участник группы penza_novosti выложил снимки разбитого Daewoo.
«Из-под капота течет какая-то красная жидкость, вокруг никого. Стоит на повороте, мешает движению. Время 08:30», - описал пензенец происходящее.
Автомобилист, управлявший «двенадцатой», своего «железного коня» на месте ДТП, видимо, оставлять не стал.
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