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Происшествия

На ул. Рахманинова молодой водитель разбил и бросил иномарку

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В Пензе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла на улице Рахманинова в ночь на вторник, 1 декабря.

Около 1:05 напротив дома № 7а столкнулись автомобили Daewoo Nexia под управлением 25-летнего водителя и ВАЗ-2112 с 19-летним юношей за рулем.

В аварии пострадали три человека: 24-летний пассажир «двенадцатой», которого госпитализировали, а также водители иномарки и отечественного авто. Их после оказания помощи медики отпустили, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последствия столкновения попали в социальную сеть Instagram. Утром 1 декабря участник группы penza_novosti выложил снимки разбитого Daewoo.

«Из-под капота течет какая-то красная жидкость, вокруг никого. Стоит на повороте, мешает движению. Время 08:30», - описал пензенец происходящее.

Автомобилист, управлявший «двенадцатой», своего «железного коня» на месте ДТП, видимо, оставлять не стал.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Я не усматриваю нарушений ПДД.Пусть стоит.

Гость||

Гость писал(a):

Я не усматриваю нарушений ПДД
Потому что дурачок?

Гость||

это не инормака, это г..о

Гость||

Бросил иномарку ? Ржу не могу. Эта помойка давно должна была быть утилизированна.

Гость||

Вообще запретить такие помойки на дороге.

Гость||

Около дома и так разбить машины?С какой же скоростью они носятся рядом с жилыми домами?

Имя: Гость
Комментарий:

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