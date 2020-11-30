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Происшествия

В Лунинском районе выясняют обстоятельства смертельного пожара

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Сотрудники пензенского управления СКР начали проверку по факту пожара, унесшего жизни двух человек. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 29 ноября, в селе Сытинка Лунинского района.

«Около 23 часов в доме по улице Почтовой села произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1948 года рождения, которые проживали в указанном доме», - сообщила и. о. главного помощника руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

При осмотре на телах погибших не было обнаружено каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, следователям предстоит выяснить, что привело к пожару.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Евгения Воеводина.

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