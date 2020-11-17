В Земетчинском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

17.11.2020 | 15:10

В Земетчинском районе двое мужчин пострадали в ДТП.

Авария случилась днем в понедельник, 16 ноября, на 12-м километре дороги 10-й Октябрь - Никитовка. Там столкнулись три машины.

«ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1993 года рождения, ГАЗ-270710 под управлением водителя, мужчины 1974 года рождения и Fiat Doblo под управлением мужчины 1984 года рождения», - перечислили участников автоаварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир были госпитализированы с телесными повреждениями.

По данному факту проводится проверка.