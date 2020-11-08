Более 12 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

В воскресенье, 8 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Все новые жертвы - мужчины.
Самому молодому из них был 41 год, старшему - 61. Кроме COVID-19 у обоих диагностировали ожирение.
Третья жертва - в возрасте 60 лет. Среди сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз и кардиосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.
Таким образом, к 8 ноября оперштаб сообщил о 203 случаях в Пензенской области, когда коронавирусная инфекция стала причиной смерти.
«Выписан сегодня 31 пациент. Итого выздоровевших - 12 011», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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