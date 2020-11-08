Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 ноя 2020|21:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Более 12 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

Печать

В воскресенье, 8 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Все новые жертвы - мужчины.

Самому молодому из них был 41 год, старшему - 61. Кроме COVID-19 у обоих диагностировали ожирение.

Третья жертва - в возрасте 60 лет. Среди сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз и кардиосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Таким образом, к 8 ноября оперштаб сообщил о 203 случаях в Пензенской области, когда коронавирусная инфекция стала причиной смерти.

«Выписан сегодня 31 пациент. Итого выздоровевших - 12 011», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А ночью умерла женщина 57 лет. ГДЕ про нее?

Гость||

Это одна пятая или одна десятая часть правды?

Гость||

Вот и останется 12 000 от 1 400 000.

Гость||

Вонючую акцию надо провести

Гость||

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Гость||

ночью умерла женщина 57 лет. ГДЕ про нее?

Какое-то время должно пройти чтобы поставить официальный диагноз, повидимому

Гость||

Гость писал(a):

Вот и останется 12 000 от 1 400 000.
И не надейтесь. Смертность от короновируса , едва достигает пары процентов. Если бы не паника разводимая властью, выгодоприобретатели от ковида и вами, то смертность по области была даже ниже нонешних, складывающаяся в первую очередь от нищеты пензенских граждан. Нет иммунитета - болезни переносятся хуже. Вот так.

Гость||

Если уж врач не выдержал из Каменки

Гость||

Гость писал(a):

ГДЕ про нее?
Чо : ночь не уснёте не узнав ? Нашли себе здесь "клуб по интересам". Скоко, када, ой как страшно жить... Поезжайте в глухую деревню и не выезжайте из неё. Там ни ковида, ни гриппа, ни цивилизации.

Гость||

ОТР посмотрите, дерьмократы

Гость||

И инстаграмм и сравните

Гость||

Чо : ночь не уснёте не узнав ? Нашли себе здесь "клуб по интересам". Скоко, када, ой как страшно жить... Поезжайте в глухую деревню и не выезжайте из неё. Там ни ковида, ни гриппа, ни цивилизации.

Ты итак из глухой деревни Пенза

Гость||

Власть лечит от коронавируса за 32 тысячи в день.

В Новосибирске начали платно лечить пациентов с коронавирусом — свой прайс опубликовал Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства РФ (СОМЦ ФМБА). В зависимости от течения заболевания цена за день лечения варьируется от 17 до 32 тысяч рублей в день без учета реанимации.

Ковидный госпиталь заработал в ноябре, после этого также начал действовать прайс на платные услуги.

Классовая болезнь. Революция о муэрте.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте