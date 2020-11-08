Более 12 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

08.11.2020 | 20:28

В воскресенье, 8 ноября, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Все новые жертвы - мужчины.

Самому молодому из них был 41 год, старшему - 61. Кроме COVID-19 у обоих диагностировали ожирение.

Третья жертва - в возрасте 60 лет. Среди сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз и кардиосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Таким образом, к 8 ноября оперштаб сообщил о 203 случаях в Пензенской области, когда коронавирусная инфекция стала причиной смерти.

«Выписан сегодня 31 пациент. Итого выздоровевших - 12 011», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.