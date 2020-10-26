За выходные в Пензенской области в ДТП погибли четверо

26.10.2020 | 20:15

Несколько человек погибли на дорогах региона в минувшие выходные. Самые серьезные дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы в районах Пензенской области.

Так, в Белинском на трассе Тамбов - Пенза столкнулись сразу три большегруза: МАз, КамАЗ и DAF.

«В результате происшествия водитель автомобиля МАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

В Сердобске, на улице Максима Горького, в результате наезда автомобиля оборвалась жизнь пешехода. Мужчина 1958 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель скрылся.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий данная машина была обнаружена и установлен водитель. Им оказался мужчина 1992 года рождения, житель Сердобска», - уточнил Антон Шматков.

Всего за последние дни в результате ДТП погибли четыре человека и еще несколько получили тяжелые травмы.