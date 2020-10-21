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Происшествия

Перекресток Пушкина и Володарского стал местом серьезного ДТП

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Вечером во вторник, 20 октября, на пересечении улиц Пушкина и Володарского в Пензе столкнулись два легковых автомобиля.

Фото и видео последствий аварии попали в соцсеть «ВКонтакте». Участниками стали водители автомобилей «Нива» и Nissan Almera. Отечественную легковушку после удара развернуло поперек дороги, иномарку вынесло в пешеходную зону. Оба транспортных средства получили существенные механические повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили, что авария случилась около 23:30 у дома № 63 на улице Володарского. Отечественной легковушкой управлял 28-летний мужчина, Nissan - 27-летний.

«Водитель «Нивы» получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Опять дикие глупые папуасы начудили.

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