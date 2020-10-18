На проспекте Победы водитель легковушки врезался в дорожный знак

В воскресенье, 18 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.
Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший фото с места в соцсеть «ВКонтакте».
«Снес столб. Проспект Победы, напротив «Природы». Время 09:50», - написал автор публикации.
ДТП случилось около дома № 111, водитель легкового автомобиля вылетел с проезжей части, врезался в знак «Пешеходный переход» и оказался на тротуаре.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Аналогичная авария имела место в августе в Заречном: автолюбительница на иномарке снесла дорожный знак «Велосипедная дорожка» и врезалась в забор.
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