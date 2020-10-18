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Происшествия

На проспекте Победы водитель легковушки врезался в дорожный знак

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В воскресенье, 18 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший фото с места в соцсеть «ВКонтакте».

«Снес столб. Проспект Победы, напротив «Природы». Время 09:50», - написал автор публикации.

ДТП случилось около дома № 111, водитель легкового автомобиля вылетел с проезжей части, врезался в знак «Пешеходный переход» и оказался на тротуаре.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Аналогичная авария имела место в августе в Заречном: автолюбительница на иномарке снесла дорожный знак «Велосипедная дорожка» и врезалась в забор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

"Умный" Водитель наехал на "умный" Знак. Сейчас "умные" Мысль толкать будут.

Гость||

Это поворот с пр.Победы на диспетчерскую,от Природы метров 200...

Гость||

ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

Проскакивал на мигающий,превысил скорость ,не учёл погодные условия ,в повороте резко нажал на тормоз,в результате вылет. Контраварийная подготовка в помощь.

Гость||

11:07

Какая ещё подготовка буртасским тупарезам? И денег она стоит немалых. И спецов - инструкторов нормальных ещё поискать. И вообще,

Как говорит наш дорогой Шеф: "Если человек идиот, то это надолго".

Имя: Гость
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