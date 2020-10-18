На проспекте Победы водитель легковушки врезался в дорожный знак

18.10.2020 | 10:41

В воскресенье, 18 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший фото с места в соцсеть «ВКонтакте».

«Снес столб. Проспект Победы, напротив «Природы». Время 09:50», - написал автор публикации.

ДТП случилось около дома № 111, водитель легкового автомобиля вылетел с проезжей части, врезался в знак «Пешеходный переход» и оказался на тротуаре.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Аналогичная авария имела место в августе в Заречном: автолюбительница на иномарке снесла дорожный знак «Велосипедная дорожка» и врезалась в забор.