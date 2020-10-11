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Происшествия

Родился в рубашке: на трассе Пенза - Лунино Skoda вылетела в кювет

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В субботу, 10 октября, в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Фото с места аварии выложила ее очевидица Ольга С.

«Дорогие водители, хватит так ездить, зачем друг друга подрезаете. Трасса Пенза - Лунино. Все на глазах, это ужасно видеть, шофер родился в рубашке, машина в хлам», - сообщила женщина.

Она уточнила, что мужчина был один в автомобиле. Ольга вызвала для пострадавшего скорую помощь.

«Он не виноват, а кто виноват - уехал. Это очень страшно все видеть», - призналась она.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что ДТП произошло в 14:00 на 34-м километре трассы Пенза - Лунино.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1970 года рождения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Он получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи был отпущен», - пояснили в отделении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/olgasimakova1108
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Гость||

Эта трасса жесть. Асфальт отличный, но эти бугры одновременно с поворотами...Местные хорошо знают дорогу.

Имя: Гость
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