При пожаре в дачном домике пострадала 45-летняя пензячка

04.10.2020 | 11:28

В субботу, 3 октября, в Пензенском районе, в СНТ «Полянка», загорелся шлакоблочный дом площадью 20 квадратных метров. Сообщение о пожаре в дачном строении спасатели получили в 14:09.

На ликвидацию пламени выехали 6 человек и две автоцистерны.

В результате пожара дачный домик выгорел внутри по всей площади, пострадала женщина 1975 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Снимок с места инцидента опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что дом лишился кровли, также огонь уничтожил все внутри.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит определить специалистам.