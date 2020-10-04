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Происшествия

При пожаре в дачном домике пострадала 45-летняя пензячка

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В субботу, 3 октября, в Пензенском районе, в СНТ «Полянка», загорелся шлакоблочный дом площадью 20 квадратных метров. Сообщение о пожаре в дачном строении спасатели получили в 14:09.

На ликвидацию пламени выехали 6 человек и две автоцистерны.

В результате пожара дачный домик выгорел внутри по всей площади, пострадала женщина 1975 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Снимок с места инцидента опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что дом лишился кровли, также огонь уничтожил все внутри.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит определить специалистам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/izternovki
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