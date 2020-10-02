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Происшествия

Пензенцев просят помочь в установлении личности умершего

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Полиция Пензенской области обратилась к жителям региона с просьбой помочь в установлении личности мужчины.

Скелетированные останки нашли в начале мая в 8 метрах от дороги Лунино - Иванырс (от поселка Лунино - в 3 километрах).

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что умерший - мужчина азиатской внешности в возрасте 50-51 года, ростом 175-180 сантиметров. Он был одет в коричневые джинсы, синюю кофту, синюю футболку, черные носки, обувь - серые резиновые сапоги.

Экспертам удалось восстановить прижизненный облик мужчины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в установлении личности, могут позвонить по телефонам: 8 (841-61)-3-11-59, 02, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Иностранец-гость нашего города.

Гость||

Гость писал(a):

гость нашего города.
Какого города?

Гость||

А где его посмотреть можно живьем?

Гость||

Гость писал(a):

Какого города?
Есть в губернии один город - ПЕНЗА, Все остальные - Тутуновка...

Имя: Гость
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