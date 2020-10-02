Пензенцев просят помочь в установлении личности умершего

02.10.2020 | 08:23

Полиция Пензенской области обратилась к жителям региона с просьбой помочь в установлении личности мужчины.

Скелетированные останки нашли в начале мая в 8 метрах от дороги Лунино - Иванырс (от поселка Лунино - в 3 километрах).

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что умерший - мужчина азиатской внешности в возрасте 50-51 года, ростом 175-180 сантиметров. Он был одет в коричневые джинсы, синюю кофту, синюю футболку, черные носки, обувь - серые резиновые сапоги.

Экспертам удалось восстановить прижизненный облик мужчины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в установлении личности, могут позвонить по телефонам: 8 (841-61)-3-11-59, 02, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.