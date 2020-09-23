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Происшествия

В Засечном 17-летний мотоциклист сбил 12-летнего велосипедиста

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Во вторник, 22 сентября, в Пензенском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей двухколесных транспортных средств.

По предварительным данным, в 19:20 у дома № 147 на Садовой улице в селе Засечном 17-летний юноша на мотоцикле Motoland наехал на 12-летнего велосипедиста.

«Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром 3 сентября на улице Аустрина в Пензе 52-летний мотоциклист сбил 47-летнюю женщину. Оба участника инцидента получили травмы. Мужчине медицинскую помощь оказали на месте, женщину госпитализировали.

4 сентября на Изумрудной улице в селе Засечном 31-летний водитель автомобиля Lifan допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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