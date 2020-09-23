В Засечном 17-летний мотоциклист сбил 12-летнего велосипедиста

23.09.2020 | 14:38

Во вторник, 22 сентября, в Пензенском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей двухколесных транспортных средств.

По предварительным данным, в 19:20 у дома № 147 на Садовой улице в селе Засечном 17-летний юноша на мотоцикле Motoland наехал на 12-летнего велосипедиста.

«Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром 3 сентября на улице Аустрина в Пензе 52-летний мотоциклист сбил 47-летнюю женщину. Оба участника инцидента получили травмы. Мужчине медицинскую помощь оказали на месте, женщину госпитализировали.

4 сентября на Изумрудной улице в селе Засечном 31-летний водитель автомобиля Lifan допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.