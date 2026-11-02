Пятый день подряд: в Пензенской области снова уничтожили БПЛА

Происшествия

Пятый день подряд: в Пензенской области снова уничтожили БПЛА
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На территории Пензенской области силами средств радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в понедельник, 2 ноября.

«Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования», - уточнил он.

Губернатор напомнил пензенцам, что к обломкам беспилотников подходить опасно, а при обнаружении их нужно звонить по телефону 112 и вызывать специалистов.

«Доверяйте только проверенной информации, берегите себя и близких!» - добавил он.

БПЛА над регионом уничтожают пятый день подряд.

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