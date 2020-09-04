В Засечном 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки

04.09.2020 | 09:50

В Пензенской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадал маленький велосипедист. Инцидент произошел утром в пятницу, 4 сентября, на улице Изумрудной, 10, в селе Засечном.

«По предварительным данным, в 7:35 водитель автомобиля Lifan, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, мальчика 2010 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Насколько серьезно он пострадал, не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.