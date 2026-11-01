Над Пензенской областью ликвидировали 2 БПЛА

В ночь на воскресенье, 1 ноября, дежурные силы ПВО в небе над Пензенской областью перехватили и уничтожили 2 вражеских БПЛА самолетного типа.

«Повреждений и пострадавших нет. Спасибо тем, кто оберегает покой мирных граждан, за профессионализм при выполнении поставленных задач!» - написал губернатор Олег Мельниченко в соцсетях в 7:13.

Он напомнил о запрете на съемку и публикацию фотоснимков и видеозаписей с последствиями атаки. Нельзя трогать сбитые беспилотники. При их обнаружении следует звонить по телефону 112 и вызывать специалистов.

В 0:35 в регионе ввели план «Ковер», в 6:00 его отменили. Режим «Беспилотная опасность», установленный в 1:11, сняли в 6:31.

По данным Минобороны, беспилотники ликвидировали также в соседних Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях.

Всего в ночь на 1 ноября в небе над Россией силы ПВО перехватили и уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов.