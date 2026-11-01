Над Пензенской областью ликвидировали 2 БПЛА

Происшествия

Над Пензенской областью ликвидировали 2 БПЛА
Печать
Max

В ночь на воскресенье, 1 ноября, дежурные силы ПВО в небе над Пензенской областью перехватили и уничтожили 2 вражеских БПЛА самолетного типа.

«Повреждений и пострадавших нет. Спасибо тем, кто оберегает покой мирных граждан, за профессионализм при выполнении поставленных задач!» - написал губернатор Олег Мельниченко в соцсетях в 7:13.

Он напомнил о запрете на съемку и публикацию фотоснимков и видеозаписей с последствиями атаки. Нельзя трогать сбитые беспилотники. При их обнаружении следует звонить по телефону 112 и вызывать специалистов.

В 0:35 в регионе ввели план «Ковер», в 6:00 его отменили. Режим «Беспилотная опасность», установленный в 1:11, сняли в 6:31.

По данным Минобороны, беспилотники ликвидировали также в соседних Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях.

Всего в ночь на 1 ноября в небе над Россией силы ПВО перехватили и уничтожили 235 беспилотных летательных аппаратов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бпла опасность атака
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!