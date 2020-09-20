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Происшествия

Пожар на ул. Одесской: эвакуировали 10 человек, есть пострадавший

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Вечером в субботу, 19 сентября, в квартире на 3-м этаже пятиэтажного дома на улице Одесской случился пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:48.

На ликвидацию огня прибыли 14 пожарных на трех спецмашинах. Из подъезда дома эвакуировали 10 человек.

Пламя уничтожило телевизор. Также обгорели стены и потолок на площади 4 кв. м. Пострадал хозяин квартиры.

Видео со спасателями, прибывшими по вызову, выложила в соцсеть «ВКонтакте» пользовательница Наталья Страмова.

Чуть раньше в группе «Пенза live» соцсети та же горожанка поделилась роликом, запечатлевшим затопленные комнаты. По словам Натальи, ЧП случилось из-за тушения пожара в квартире этажом выше. Соседи погорельца рассказали, что мужчина злоупотребляет алкоголем и, вероятно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость||

Там шлоета одна.

Имя: Гость
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