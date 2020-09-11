В Пензе оставленная на плите еда стала причиной пожара

11.09.2020 | 18:07

Дорого обойдется забывчивость одной из жительниц дома № 55 на улице Мира. Хозяйке квартиры теперь придется делать косметический ремонт на кухне.

Едкий дым, валивший из окна, заметили бдительные соседи в тот момент, когда владелица жилища на время отлучилась по своим делам. Очевидцы позвонили на пульт оперативного дежурного.

«Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения третьей пожарно-спасательной части - два пожарных расчета и автолестница. По прибытии было установлено, что в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома оставлена пища на плите», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Возгорание было ликвидировано подручными средствами. Однако если бы пожарных вызвали позже, огонь мог распространиться за пределы комнаты. С такими случаями сотрудники МЧС сталкиваются практически каждый день.

«Хотим обратиться к жителям нашего города и области: не будьте беспечными! При выходе из дома проверяйте, не оставили ли пищу на плите, включенные электроприборы или еще какие-либо вещи, которые могут привести к пожару», - предупредила Анна Шупилова.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Набрать этот номер можно как со стационарного телефона, так и с мобильного. В России он действует с 2013 года.