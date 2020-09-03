В Пензенской области от коронавируса умер 69-летний сердечник

03.09.2020 | 21:14

В четверг, 3 сентября, в Пензенской области вновь зарегистрировали смерть от коронавирусной инфекцией. Умер 69-летний мужчина.

Известно, что он страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Это хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, констриктивный перикардит, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, церебральных, почечных, подвздошных и коронарных артерий, сахарный диабет II типа, диабетическая нефропатия.

Ранее он перенес стернотомию (рассечение грудины) и коронарное шунтирование.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Число умерших, таким образом, достигло 111, выписанных - 7 879. За последние сутки здоровыми назвали 101 человека.