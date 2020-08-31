В Кузнецком районе пламя уничтожило дом, сарай и баню

31.08.2020 | 12:58

В понедельник, 31 августа, в Кузнецком районе произошел сильный пожар, уничтоживший имущество и едва не унесший жизнь человека.

Сигнал о том, что в деревне Ржавке на Зеленой улице горит деревянный дачный дом, поступил на пульт дежурного в 2:15.

На борьбу с огнем прибыло 8 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

«Сгорел дом площадью 40 кв. м, сарай (40 кв. м) и деревянная баня площадью 9 кв. м. Пострадал хозяин дачного участка - мужчина 1966 года рождения», - сообщили в пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области

27 августа в селе Кроптово Бессоновского района произошел пожар, который тушили шесть человек. Пламя уничтожило кровлю на доме, само пеноблочное здание площадью 150 квадратных метров выгорело внутри. Кроме того, сгорели кирпичные надворные постройки площадью 70 квадратных метров.