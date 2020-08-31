На видео попала маршрутка, сбившая женщину у «Ростка»

31.08.2020 | 11:03

Утром в понедельник, 31 августа, в центре Пензы произошла авария с участием пешехода. На улице Урицкого, в районе стелы «Росток», пострадала женщина.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. Запись опубликовали в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». Судя по тайм-коду, инцидент произошел около 8:40.

На кадрах запечатлено, как проезжую часть пересекает женщина. Она идет по зебре в направлении Суры. В руках она держит несколько букетов цветов, которые, предположительно, закрывают обзор.

Женщина переходит одну полосу, а на второй ее сбивает автобус малой вместимости. Пострадавшая падает на асфальт. Маршрутка останавливается, водитель выходит. Женщина встает и подбирает с проезжей части цветы.

Судя по кадрам, серьезно она не пострадала. Обращались ли участники ДТП в ГИБДД, не сообщается.