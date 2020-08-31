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Происшествия

На видео попала маршрутка, сбившая женщину у «Ростка»

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Утром в понедельник, 31 августа, в центре Пензы произошла авария с участием пешехода. На улице Урицкого, в районе стелы «Росток», пострадала женщина.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. Запись опубликовали в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». Судя по тайм-коду, инцидент произошел около 8:40.

На кадрах запечатлено, как проезжую часть пересекает женщина. Она идет по зебре в направлении Суры. В руках она держит несколько букетов цветов, которые, предположительно, закрывают обзор.

Женщина переходит одну полосу, а на второй ее сбивает автобус малой вместимости. Пострадавшая падает на асфальт. Маршрутка останавливается, водитель выходит. Женщина встает и подбирает с проезжей части цветы.

Судя по кадрам, серьезно она не пострадала. Обращались ли участники ДТП в ГИБДД, не сообщается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обращались ли участники ДТП в ГИБДД, не сообщается
так если маршрутчик не вызвал ГИБДД его лишать прав нужно.

Гость||

Крепкая тетка.

Гость||

Проходимость там выросла в разы , рядом пешеходно-прогулочные зоны, дети. Вы ждёте резонансного ЧП? Один светофор , регулирующий и переход пешеходов и поворот Урицкого-Славы с аллеи в Ростку слабо подумать поставить? Чего ждёте, мыслители кабинетные? «Паровозики» были, сейчас пострадавшая женщина, дальше любая кровь на вашей совести .

Гость||

На видео четко видно, что никто ему не мешал среагировать и пешеход был в зоне прямой видимости и он просто взял и сбил ее на пешеходном переходе. Вы посмотрите что творится с этими маршрутками, кто сидит за рулем, как они себя ведут с пассажирами. Это просто жуть, мало того, что разговаривают по телефонам так они еще и переписываются во время езды в мессенджерах и наверняка этот осел либо писал либо читал в телефоне. На основании этой публикации найти и лишить прав однозначно.

Гость||

Где нужен светофор, так это там. Много подростков, семьи с детьми. Машина притормаживают очень неохотно. Сейчас откроют сквер на Славы, народу только прибавится. Жертвы почти неизбежны. Раз уж это объявляют непрерывной пешеходной зоной, безопасность пешеходов надо обеспечить.

Гость||

Всем это очевидно , кроме тех,чьи задницы перемещаются их кабинетного кресло на сиденье служебного автомобиля .

Им необходимы кишки и кровь на асфальте, без резонанса они не готовы шевелиться

Гость||

На остановке Ц.Рынок творится такое, что там хоть каждого прав лишай, однако как говорят собственники этих извозчиков сделали все, чтоб пост ГИБДД никогда там не появлялся и штрафы с камер фиксации не назначались.

Гость||

Сама лично чуть не попала там под колеса автомобиля, всегда иду очень аккуратно через пешеходный, там была первый раз за очень долгое время, начала переходить дорогу первая полоса встала, а вторая как летела так и летела, хорошо успела среагировать!

Гость||

Тетка конечно права однозначно, но неужели нельзя смотреть, пропускают ли тебя? Водилу "на кол".

Гость||

Гость писал(a):

так если маршрутчик не вызвал ГИБДД его лишать прав нужно.
если договорились, то не обязан вызывать.... Другое дело через сутки она почувствует боли и обратится в больницу, а те сообщат. Поэтому или расписку, что нет претензий, или вызывать гаи

Гость||

СКОРО ВЫБОРЫ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА,А ЛЮДЕЙ ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ УБИВАТЬ И КАЛЕЧИТЬ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ!!!

КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДОК?

Гость||

Гость писал(a):

СКОРО ВЫБОРЫ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА,А ЛЮДЕЙ ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ УБИВАТЬ И КАЛЕЧИТЬ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ!!!

КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДОК?

Вам губернатор лично или избирательная комиссия рекомендовали убирать такие посты?

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