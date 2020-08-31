На видео попала маршрутка, сбившая женщину у «Ростка»

Утром в понедельник, 31 августа, в центре Пензы произошла авария с участием пешехода. На улице Урицкого, в районе стелы «Росток», пострадала женщина.
Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. Запись опубликовали в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». Судя по тайм-коду, инцидент произошел около 8:40.
На кадрах запечатлено, как проезжую часть пересекает женщина. Она идет по зебре в направлении Суры. В руках она держит несколько букетов цветов, которые, предположительно, закрывают обзор.
Женщина переходит одну полосу, а на второй ее сбивает автобус малой вместимости. Пострадавшая падает на асфальт. Маршрутка останавливается, водитель выходит. Женщина встает и подбирает с проезжей части цветы.
Судя по кадрам, серьезно она не пострадала. Обращались ли участники ДТП в ГИБДД, не сообщается.
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penzainform.ru писал(a):так если маршрутчик не вызвал ГИБДД его лишать прав нужно.